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Полиция демонтировала палатку протестующих у НБУ, произошла потасовка

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Митингующие отказались демонтировать палатку. Полицейские сделали это самостоятельно.
Во время демонтажа палатки произошла потасовка
Во время демонтажа палатки произошла потасовка
Скриншот видео

Полиция города Киева демонтировала палатку протестующих у здания НБУ. Сейчас проводится проверка, по ее итогам будет дана правовая оценка. Об этом сообщает пресс-служба.

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“Сегодня утром представители общественной организации начали акцию под стенами Нацбанка. При этом они установили военную палатку, которая препятствовала свободному движению пешеходов и заняла часть дороги“ – говорится в сообщении.

Для восстановления прохода и проезда правоохранители обратились к организаторам акции с просьбой демонтировать палатку. В ответ участники мероприятия начали словесную перепалку и отказались выполнять требование полицейских. Поэтому правоохранители демонтировали палатку самостоятельно, при этом возникла потасовка.

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“Представители общественной организации обратились в полицию с сообщением о повреждении палатки. На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа“ – говорится в сообщении.

Собранные сведения по данному факту зарегистрированы в Печерском управлении полиции. Проводится проверка, по результатам которой будет принято соответствующее правовое решение.

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Теги: НБУ, полиция, митинг, палатка, демонтаж
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