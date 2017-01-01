В Киеве расцвели сакуры

Необычная природная "аномалия" замечена в Днепровском районе столицы.

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В Днепровском районе Киева на бульваре Верховной Рады цветут сакуры. Киевляне и гости столицы любуются цветами и шутят, что весна в этом году ранняя – наступила в ноябре.

Фото цветущих сакур размещено на странице Facebook КП по СЗН Днепровского района.

В комментарии Сегодня директор предприятия Евгений Ковшун объяснил, что аномалии нет и цветут сакуры особого сорта.

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“На бульваре Верховной Рады сейчас цветут сакуры особого сорта. Они цветут дважды в год – весной и осенью. Вообще длина бульвара составляет 1,8 километра. И на аллее длиной в 1,6 километра у нас высажено 210 деревьев сакуры. Там произрастает пять видов сакуры. Один из них – этот необычный сорт, который цветет осенью“, – подчеркнул он.

Напомним, ранее в Виннице зацвели розовые сакуры. Все местные жители наслаждаются красотой, ароматом и делают селфи.

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