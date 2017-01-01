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На столичной Борщаговке грузовик раздавил женщину

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От полученных травм женщина скончалась на месте.
На столичной Борщаговке грузовик раздавил женщину
На столичной Борщаговке грузовик раздавил женщину
Скриншот видео

На столичной Бощаговке у конечной остановки трамвая произошло жуткое ДТП. Грузовик MAN сбил женщину и поехал дальше. Об этом сообщает ДТП.Киев.

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“Жуткое смертельное ДТП в Киеве на Борщаговке. Водитель грузовика MAN раздавил женщину-пешехода и поехал дальше. Остановили водители, заставили вернуться на место. Работает СОГ“ - говорится в сообщении.

От полученных травм женщина скончалась на месте. Обстоятельства ДТП выясняются.

Ранее сообщалось о том, что в Киеве Lexus вылетел на тротуар и сбил женщину.

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Теги: Борщаговка, ДТП, смерть
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