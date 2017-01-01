В Киеве ликвидировали канал переправки нелегалов через границу

Организатором преступной группы оказалась местная жительница, которая сняла офисное помещение в Киеве.

В Киеве ликвидировали преступления группу, которая занималась незаконной переправкой иностранных граждан и граждан Украины через государственную границу Украины. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры города Киева.

"Организатором преступной группы оказалась местная жительница, которая сняла офисное помещение в Киеве для реализации схемы с незаконной переправки граждан через границу, а также руководила и контролировала финансовые операции. Всего в состав группы входило четыре человека, в том числе работники туристических агентств", - сказано в сообщении.

Действуя под руководством злоумышленницы, участники преступной группы, изготавливали поддельные справки с места работы, справки о заработной плате и движении денежных средств на банковских счетах, которые являются основанием для получения виз для въезда на территорию Украины и выезда за ее пределы, а также подыскивали клиентов с целью дальнейшей незаконной их переправки через границу.

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В рамках уголовного производства, начатого по ч. 3 ст. 332 УК Украины, проведено пять обысков по адресам проживания причастных лиц, а также мест расположения офисов, где последние осуществляли незаконную деятельность.

Во время следственных действий изъяты печати обществ и клише подписей, бланки свидетельств и дипломов о получении образования, оригиналы, копии и чистые бланки документов, удостоверяющих личность, в том числе с признаками подделки, компьютерную технику, мобильные телефоны, сим-карты, денежные средства, предметы похожие на огнестрельное оружие и боеприпасы, а также другие вещественные доказательства, подтверждающие преступную деятельность.

Организатор преступной деятельности пока задержан в порядке ст. 208 УПК Украины. Что касается других участников группы проводятся следственные действия.

Напомним, в Одессе были задержаны десятки нелегалов, приехавших в Украину из Китая, Гвинеи, Бангладеш, Грузии, Вьетнама, Камеруна, Афганистана и Сенегала.

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