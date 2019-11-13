Захватчику моста в Киеве продлили арест

Подозреваемый будет находиться под стражей до 12 января 2020 года. Отметим, что за мужчину так и никто не внес залог в размере 288 тысяч гривен.

Захватчику продлили арест на два месяца facebook.com/kyiv.gp.gov.ua

Ветерану ООС Алексею Белько, который 18 сентября захватил столичный мост Метро, продлили меру пресечения в виде содержания под стражей на два месяца. Такое решение на заседании в среду, 13 ноября, принял Днепровский районный суд Киева, сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

Подозреваемый будет находиться под стражей до 12 января 2020 года.

Отметим, ему инкриминируют "заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, подготовке взрыва, повлекшее тяжкие последствия" и "хулиганство с применением огнестрельного оружия" УК Украины.

20 сентября Днепровский райсуд Киева избрал мужчине меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в сумме 288 тысяч гривен. По состоянию на 13 ноября залог не внесен.

Напомним, вечером 18 сентября в Киеве бывший военный захватил мост и угрожал его взорвать. Он также обстрелял полицейских и сбил их дрон. В ходе спецоперации мужчина сдался и был задержан.

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