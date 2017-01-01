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В Киеве организован проплаченный митинг против рынка земли – СМИ

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Желающим предлагали 400 гривен в день.
Издание ссылается на скрины телеграмм-каналов
Издание ссылается на скрины телеграмм-каналов
Обозреватель

СМИ сообщают о якобы проплаченных митингах против открытия рынка земли в Украине. Такой митинг был организован сегодня, 14 ноябоя, в Киеве, пишет Обозреватель.

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По информации издания, желающим помитинговать платят по “400 гривен в день с 9:00 до 17:00“. Также организаторы за приведенных друзей обещают “бонусы“.

Ранее Арахамия пообещал сложить мандат, если не будет референдума по рынку земли.

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Теги: Киев, митинг, Земля
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