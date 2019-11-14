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Проспект Комарова в Киеве переименовали

Комментариев: 7
Проспект теперь назван в честь церковного деятеля.
Проспект Комарова в Киеве переименовали
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В Соломенском районе Киева проспект Космонавта Комарова решили переименовать в честь Любомира Гузара – украинского религиозного деятеля и Верховного архиепископа Львовского.

Об этом сообщила пресс-служба Киевсовета.

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“Проспект Комарова был назван в честь Комарова Владимира Михайловича, который, несомненно, был выдающимся человеком, но не имел никакого отношения ни к Украине, ни к столице“, – отметила одна из инициаторов переименования, депутатка Киевсовета Алеся Пинзенык.

Новое название улицы получило одобрение у 85% опрошенных киевлян (всего Киевсовет опросил 1091 человека). Кроме того, переименование поддержало духовенство УГКЦ и руководство греко-католической церкви.

Как сообщалось, 5 ноября в Киеве закрыли на ремонт мост.

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Теги: переименование, Киев, КГГА
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Комментариев (7)
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Антибес    14.11.2019, 15:53
Оценка:  0
Антибес
Могли бы в честь Толи Оноприенко,или Серёги Ткача что-нибудь переименовать.Ведь они были достойными патриотами!Ничем не хуже Бандеры,Шухевича и т.п.)))))
SEMPENTY    14.11.2019, 15:33
Оценка:  -1
SEMPENTY
Ублюдки... геройски погибший космонавт навсегда вписал свое имя в историю. А что такого сделал это вонючий поп?
Хулиганка*    14.11.2019, 15:30
Оценка:  +3
Хулиганка*
"Новое название улицы получило одобрение у 85% опрошенных киевлян (всего Киевсовет опросил 1091 человека)" - в тернопольской области "киевлян" опрашивали?
Хулиганка*    14.11.2019, 15:29
Оценка:  -1
Хулиганка*
а алеся пинзегык какое отношение к Киеву имеет? А этот униат гузар? Каким боком к Киеву? Оно ж на мове два слова сказать не могло...
Woodbrother    14.11.2019, 15:30
Оценка:  -6
Woodbrother
А вы каким отношением к Киеву ?
designandrey65    14.11.2019, 15:17
Оценка:  +4
designandrey65
Ну а космонавт погибший чем не угодил?
Woodbrother    14.11.2019, 15:29
Оценка:  -3
Woodbrother
Он в Казахстане погиб.
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