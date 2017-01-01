В центре Киева лидер Scorpions спел под аккомпанемент уличного пианиста

Солист спел легендарную песню "Still Loving You".

Лидер немецкой рок-группы Scorpions Клаус Майне спел в центре Киева под аккомпанемент известного многим киевлянам уличного пианиста.

Видео исполнения опубликовано в Twitter мэра Киева Виталия Кличко.

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Лидер Scorpions в сопровождении мэра прогулялся в центре Киева и пообещал еще неоднократно посетить украинскую столицу.

“Друзья! Сегодня с удовольствием показал Киев другу и одному из любимых музыкантов - лидеру @scorpions Клаусу Майне. Ему нравится атмосфера, нравится, как воспринимают музыку Scorpions украинские фаны. Клаус Майне пообещал вернуться“, - сообщил мэр.

Стоит отметить, что этот уличный пианист регулярно радует киевлян и гостей столицы исполнением собственной музыки, часто его можно увидеть за пианино возле фуникулера, рядом с парком Владимирская горка.

Друзі! Сьогодні із задоволенням показав Київ другу і одному з улюблених музикантів - лідеру @scorpions Клаусу Майне.

Йому подобається атмосфера, подобається, як сприймають музику Scorpions українські фани. Клаус Майне пообіцяв повернутися🙂. pic.twitter.com/vEOCwS8RCr — Віталій Кличко (@Vitaliy_Klychko) 13 ноября 2019 г.

Актер Том Круз посетил Киев по приглашению Владимира Зеленского. Он встретился с главой украинского государства вечером 30 сентября, сообщили в Офисе президента.

Отмечается, что Круз заинтересовался некоторыми локациями в Украине для съемок своего нового фильма.

Прежде чем попасть на прием к Зеленскому, актер спустился в столичное метро, чем немало удивил украинцев.

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