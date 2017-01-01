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В центре Киева лидер Scorpions спел под аккомпанемент уличного пианиста

Спецтема: Хорошие новости
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Солист спел легендарную песню "Still Loving You".
Клаусу Майне понравилась атмосфера Киева
Клаусу Майне понравилась атмосфера Киева
скриншот видео

Лидер немецкой рок-группы Scorpions Клаус Майне спел в центре Киева под аккомпанемент известного многим киевлянам уличного пианиста.

Видео исполнения опубликовано в Twitter мэра Киева Виталия Кличко.

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Лидер Scorpions в сопровождении мэра прогулялся в центре Киева и пообещал еще неоднократно посетить украинскую столицу.

“Друзья! Сегодня с удовольствием показал Киев другу и одному из любимых музыкантов - лидеру @scorpions Клаусу Майне. Ему нравится атмосфера, нравится, как воспринимают музыку Scorpions украинские фаны. Клаус Майне пообещал вернуться“, - сообщил мэр.

Стоит отметить, что этот уличный пианист регулярно радует киевлян и гостей столицы исполнением собственной музыки, часто его можно увидеть за пианино возле фуникулера, рядом с парком Владимирская горка.

Актер Том Круз посетил Киев по приглашению Владимира Зеленского. Он встретился с главой украинского государства вечером 30 сентября, сообщили в Офисе президента.

Отмечается, что Круз заинтересовался некоторыми локациями в Украине для съемок своего нового фильма.

Прежде чем попасть на прием к Зеленскому, актер спустился в столичное метро, чем немало удивил украинцев.

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Теги: Scorpions, Кличко, Киев, мэр, пианист
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