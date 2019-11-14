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В Киеве на 6 лет посадили "телефонного террориста"

Комментариев: 2
Мужчина, уже имевший судимость за ложное сообщение о минировании, был наказан с максимальной строгостью.
В Киеве на 6 лет посадили "телефонного террориста"
В Киеве на 6 лет посадили "телефонного террориста"
depositphotos.com

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В Киеве суд приговорил к 6 годам лишения свободы мужчину по обвинению в заведомо ложном сообщении о готовящемся взрыве на станции метро “Гидропарк“. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры города Киева.

В июле 2018 указанный гражданин сообщил по спецлинии 102 о подготовке взрыва на станции метро Гидропарк КП Киевский метрополитен. По результатам проверки указанного сообщения взрывных устройств и взрывоопасных веществ на данной станции не обнаружено, - говорится в сообщении.

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После установления личности “минера“ выяснилось, что указанный гражданин уже был ранее судим за аналогичное преступление.

Приговором Днепровского районного суда города Киева с учетом позиции прокурора злоумышленник признан виновным в заведомо ложном сообщении о готовящемся взрыве, совершенном повторно.

Напомним, 13 ноября суд оставил под стражей на 2 месяца ветерана Алексея Белько, который в сентябре заблокировал движение по мосту Метро в Киеве и угрожал взорвать его.

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Теги: телефонный терроризм, суд, метро, минирование
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Комментариев (2)
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Kismyas    14.11.2019, 16:53
Оценка:  +1
Kismyas
А шо там с мостом метро в Киеве..
ConcorD    14.11.2019, 16:42
Оценка:  -1
ConcorD
Так бы они искали краденные мобильные!
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