Во время митинга под ОП умерла женщина - СМИ

Женщина еще утром чувствовала себя плохо, однако решила не идти к врачу, а присоединилась к акции.

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Во время митинга работников железной дороги под Офисом президента в четверг, 14 ноября, умерла 43-летняя женщина. Об этом сообщают Українські Новини со ссылкой на пресс-службу столичной полиции.

Такой факт зафиксирован. Ей было 43 года. Женщине стало плохо на митинге, - сказал представитель полиции.

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Возможной причиной смерти в полиции назвали обострение астмы.

Отмечается, что у женщины остался несовершеннолетний сын.

По словам участников митинга, женщина еще утром чувствовала себя плохо, однако вместо посещения врача решила присоединиться к протесту.

Напомним, сегодня утром около трех тысяч сотрудников Укрзализныци пикетировали Офис президента. Люди требовали повысить зарплату, прекратить “дерибан” УЗ и остановить “непрофессиональное реформирование железнодорожной отрасли”.

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