В группировку, которая "выбивала" у граждан несуществующие долги, входили двое бывших правоохранителей.

В Киеве задержали группировку "коллекторов", которые вымогали у граждан деньги за несуществующие долги, угрожая физической расправой. Об этом в четверг, 14 ноября, сообщает пресс-центр Нацполиции.

В течение двух последних месяцев в полицию поступило несколько заявлений о том, что неизвестные лица, угрожая насилием, повреждением имущества, незаконным лишением свободы, требуют от граждан вернуть деньги, которые якобы были взяты в долг.

"Установлено, что группа лиц разработала преступную "схему", по которой разыскивались граждане и под предлогом деятельности коллекторской фирмы у этих граждан требовали деньги. Как правило, эти суммы были от пятити до 250-ти тысяч долларов США", - рассказал глава Нацполиции Игорь Клименко.

Установив дату, время и место встречи одного из пострадавших с участником группировки, правоохранители задержали злоумышленника.

С места происшествия правоохранители изъяли 10 тысяч долларов, которые потерпевший, опасаясь физической расправы, передал фигуранту как возвращение части несуществующего долга. После этого полицейские задержали еще трех сообщников, которые обеспечивали силовую поддержку деятельности группировки.

В состав этой банды входило восемь человек, при чем двое из них – бывшие работники правоохранительных органов. На данный момент четверо задержаны, еще четырех объявили в розыск.

Возбуждены уголовные дела о похищение человека, вымогательстве и создании преступной организации.

По месту жительства задержанных проведены обыски. Фигурантам грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Cмотрите фотогалерею: В Киеве задержали банду фальшивых коллекторов

Ранее сообщалось, что у жителя Тернополя вымогатели требовали $70 тысяч несуществующего долга. Главарь злоумышленников ранее имел общей бизнес с пострадавшим, но они прекратили сотрудничество.

А в Виннице задержали рэкетиров, вымогавших у фермера $240 тысяч. Чтобы он стал более сговорчивым, злоумышленники применяли к мужчине методы физического воздействия.

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