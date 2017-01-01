Киев ввел новые ограничения на дорогах для грузовиков

Решение Киевсовета, которое ограничивает движение фур по столице, было принято еще в 2013 году.

Мэр Киева Виталий Кличко показал, как столица ограничивает въезд грузовых автомобилей с разрешенной массой свыше 4,5 тонн в пределах города, о чем говорится 14 ноября в его ролике в Facebook.

"Столица ограничивает въезд грузовых автомобилей с разрешенной массой свыше 4,5 тонн в пределах города в часы пик - с 07:00 до 10:00 утра и вечером с 17:00 до 20:00. Вводить такие изменения начали на въезде в Киев со стороны Житомира. Со временем ограничение распространится и на другие въезды", - отметил Кличко.

По его словам, решение Киевсовета, которое ограничивает движение фур по столице, было принято еще в 2013 году. Теперь, благодаря слаженной работе Муниципальной стражи и Нацполиции, без которой это сделать невозможно, его начали имплементировать.

"Сейчас идет информирование о новых правилах водителей грузовиков, а также учреждений и организаций, которые имеют отношение к регулированию транспортных вопросов", - добавил мэр.

Кличко сообщил, что за сутки в Киев въезжает до 50 тысяч грузовых автомобилей, что негативно сказывается на трафике и экологической ситуации в городе.

В планах - ограничивать въезд в столицу с 5 основных трасс, соединяющих Киев с прилегающими регионами

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