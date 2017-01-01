Киевского "минера-рецидивиста" приговорили к шести годам заключения
В Киеве "минера" станции метро приговорили к тюремному сроку. Об этом сообщила пресс-служба столичной прокуратуры в четверг, 14 ноября.
Мужчина, сообщивший о минировании станции Гидропарк, был приговорен к шести годам лишения свободы.
"Установлено, что в июле 2018 года указанный гражданин сообщил по спецлинии 102 о подготовке взрыва на станции метро Гидропарк КП Киевский метрополитен. По результатам проверки указанного сообщения взрывных устройств и взрывоопасных веществ на данной станции не было обнаружено", - говорится в сообщении.
Когда полиция установила личность "минера", оказалось, что ранее он уже был судим за аналогичное преступление. В итоге суд вынес приговор, учитывая предыдущее правонарушение.
Напомним, что ранее захватчику моста в Киеве продлили арест. Подозреваемый будет находиться под стражей до 12 января 2020 года. Отметим, что за мужчину так и никто не внес залог в размере 288 тысяч гривен.
Также сообщалось, что поезд Харьков-Киев "заминировали". Для проведения оперативных мероприятий поезд был остановлен на станции Миргород. Пассажиров высадили.
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