Авария произошла на Лесном массиве.

В Киеве не разминулись Skoda и Mitsubishi, пострадала девушка

В Киеве не разминулись Skoda и Mitsubishi, пострадала девушка

В Киеве на одном из перекрестков улицы Братиславская столкнулись два автомобиля - Skoda и Mitsubishi. Причины и обстоятельства ДТП выясняются. В результате аварии пострадала девушка-пассажир Skoda, пишет Информатор.

Водитель авто поехал на красный сигнал светофора

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“По словам представителей ГО “Автопатруль Майдан“, которые оказывали помощь пострадавшей, она находилась в сознании, но почти не реагировала на происходящее. Ее передали прибывшим медикам, которые госпитализировали пострадавшую“ – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось о том, что в Киеве Lexus вылетел на тротуар и сбил женщину.

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