В Киеве снова отравили бездомных кошек

Неравнодушная киевлянка заметила, что уличный кот с сильными судорогами заполз в подвал.

В Киеве на Нивках зоозащитники снова обнаружили отравленных бездомных кошек. Трупы животных на этот раз были найдены на улице Салютная в Шевченковском районе.

Об этом сообщает Команда спасения животных на своей странице в Facebook.

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“К спасателям обратилась женщина, которая сообщила, что по адресу Салютная, 11, обнаружила двух кошек с симптомами отравления. Первая - лежала на улице. Женщина отвезла ее в больницу. Второй кот с сильными судорогами заполз в подвал. Спасатели нашли его в тяжелом состоянии и отвезли в реанимацию. Кроме того, из подвала достали котят, мать которых исчезла (вероятно по сходным причинам), - рассказали защитники животных.

Напомним, что это не первый случай отравления бездомных кошек на Нивках. Как ранее сообщал “Вечерний Киев“, недавно в районе улицы Академика Туполева неизвестные разбросали яд, из-за чего умерло несколько животных.

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Спасатели напоминают, что пострадать от действий неизвестных отравителей могут не только бездомные коты и собаки, но и домашние любимцы. Поэтому призывают всех киевлян быть бдительными

Как сообщалось 17 октября, в Сумах студентки-живодерки снимали на видео издевательства над котами.

Также в 2018 году в Харькове напали на приют и зарубили всех животных лопатой.

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