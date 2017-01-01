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У OceanPlaza массово эвакуируют авто

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Соответствующее фото опубликовано в соцсетях.
У OceanPlaza массово эвакуируют авто
У OceanPlaza массово эвакуируют авто
Скрин

В Сети появилось фото массовой эвакуации авто у торгового центра OceanPlaza в Киеве. Фото размещено в паблике Киев.Оперативный.

У OceanPlaza массово эвакуируют авто
У OceanPlaza массово эвакуируют авто
Скрин

Пользователи соцсети отреагировали неоднозначно. Одни пишут, мол, “не поможет“, другие - “наконец-то“, “это праздник“ и другое.

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Ранее сообщалось о том, что коммунальщикам Киева разрешили убирать с улиц брошенные машины. Киевский городской совет принял решение, предусматривающее урегулирование ситуации с бесхозными автомобилями. 

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Теги: Киев, OceanPlaza, эвакуация, авто
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