Соответствующее фото опубликовано в соцсетях.

В Сети появилось фото массовой эвакуации авто у торгового центра OceanPlaza в Киеве. Фото размещено в паблике Киев.Оперативный.

У OceanPlaza массово эвакуируют авто Скрин

Пользователи соцсети отреагировали неоднозначно. Одни пишут, мол, “не поможет“, другие - “наконец-то“, “это праздник“ и другое.

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Ранее сообщалось о том, что коммунальщикам Киева разрешили убирать с улиц брошенные машины. Киевский городской совет принял решение, предусматривающее урегулирование ситуации с бесхозными автомобилями.

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