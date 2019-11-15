Появились фото тоннеля метро на Виноградарь в Киеве

На одном из участков строительства не только вырыли котлован, но и смонтировали железобетонные конструкции тоннеля.

На одном из участков строительства метро на Виноградарь в Киеве уже вырыли котлован, также появился один тоннель. Об этом в пятницу, 15 ноября, сообщил сотрудник Киевметростроя Сергей Гринкевич на своей странице в Facebook.

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“Метро на Виноградарь – первые конструкции. Пока на всех участках готовят котлованы, на одном он давно готов. И наконец настал момент, когда в нем появился тоннель. Первые постоянные железобетонные конструкции метро. Между станциями Мостицкая и Проспект Правды начали строить вентиляционный ходок“, – написал он.

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По словам Гринкевича, построенный тоннель будет соединять вентиляционную шахту и перегонные тоннели. Согласно проекту, вентшахта находится на расстоянии от перегонов. При этом стеновые блоки в котлован подаются краном.

Ранее была названа точная стоимость строительства станций метро на Виноградарь.

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