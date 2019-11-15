Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Появились фото тоннеля метро на Виноградарь в Киеве

Комментариев: 4
На одном из участков строительства не только вырыли котлован, но и смонтировали железобетонные конструкции тоннеля.
Строительство метро на Виноградарь
Строительство метро на Виноградарь
facebook.com/s.hrynkevych

На одном из участков строительства метро на Виноградарь в Киеве уже вырыли котлован, также появился один тоннель. Об этом в пятницу, 15 ноября, сообщил сотрудник Киевметростроя Сергей Гринкевич на своей странице в Facebook.

Читай также: Появились новые фото со строительства метро на Виноградарь

“Метро на Виноградарь – первые конструкции. Пока на всех участках готовят котлованы, на одном он давно готов. И наконец настал момент, когда в нем появился тоннель. Первые постоянные железобетонные конструкции метро. Между станциями Мостицкая и Проспект Правды начали строить вентиляционный ходок“, – написал он.

Читай также: Не все станции метро Киева будут продавать и пополнять карты

По словам Гринкевича, построенный тоннель будет соединять вентиляционную шахту и перегонные тоннели. Согласно проекту, вентшахта находится на расстоянии от перегонов. При этом стеновые блоки в котлован подаются краном.

 

Ранее была названа точная стоимость строительства станций метро на Виноградарь.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.

Поделись:
Теги: Метрополитен, метро, фото, строительство, Киевское метро, тоннель, Виноградарь
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (4)
Отсортировать по дате Вниз
Кайдаш    15.11.2019, 14:39
Оценка:  0
Кайдаш
Какая-то канава..
Peyot    15.11.2019, 14:25
Оценка:  +1
Peyot
Вот здесь я согласен что это сраный популизм а не реальная польза! Метро нужно провести на Троещину и Борщаговку!
Кайдаш    15.11.2019, 14:40
Оценка:  0
Кайдаш
Борщаге метро вааще не светит; но там хоть скоростной трамвай вменяемо рабтает
Максим    15.11.2019, 14:11
Оценка:  +3
Максим
Сделайте на Троещину метро! Там людей в 5 раз больше живет!!
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь