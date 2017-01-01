В иконостасе Андреевской церкви нашли секретную записку из прошлого

Послание было найдено во время реставрационных работ.

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В Киеве во время реставрационных работ в Андреевской церкви специалисты обнаружили послание из прошлого. Записка датируется 16 мая 1979 года, даже указано время написания – 20 часов 00 минут. Начинается послание словами: “Реставраторам будущего поколения“.

Об этом сообщил Вадим Кириленко, замдиректора Национального заповедника “София Киевская“ по реставрационным и хозяйственным работам, передает “Сегодня“.

Записку нашли 15 ноября между иконами на верхнем ярусе иконостаса Андреевской церкви.

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“Самое интересное в этой истории, что прошло 40 лет и мы как раз проводим работы по реставрации иконостаса. Мы изучим эту записку и будем узнавать судьбы людей, которые в ней упоминаются. Да и саму ее сохраним для истории. Ведь тогда, 40 лет назад, эти люди были уже не мальчиками. Пообщаюсь с аксакалами нашего заповедника, может они еще и помнят кого-то, кто упоминается в этой записке. Это были явно их учителя. Это очень необычная находка. Записку спрятали в небольшом закутке и было рассчитано, что ее заметят как раз реставраторы. На записке даже написали “Не рвать!“ – рассказал сайту “Сегодня“ Вадим Кириленко.

Записку нашли между иконами на верхнем ярусе иконостаса Вадим Кириленко

Как сообщалось 1 августа, в Могилянке во время ремонта нашли любовную записку, которой 200 лет.