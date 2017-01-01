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В Киеве заметили мужчину, выгуливавшего леопарда

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Мужчина вел животное на поводке. Для содержания леопарда недостаточно домашних условий, теперь мужчину ищут для выяснения обстоятельств.
Прохожие в Киеве заметили мужчину с леопардом
Прохожие в Киеве заметили мужчину с леопардом
facebook.com/dtp.kiev.ua

В Киеве заметили мужчину, который вероятно выгуливал леопарда. Об этом сообщает dtp.kiev.ua в Facebook в пятницу, 15 ноября.

"Этот вид не может и не должен быть домашним животным. Более того, леопард является опасным животным, и такие "выгулы" несут угрозу, как для леопарда, так и прохожих", - сказано в сообщении.

Также сообщается, что фото было сделано в Киеве возле Ботсада, на пересечении улицы Назаровской и улицы Льва Толстого.

"Просим максимально распространить и сообщить, если имеете информацию о животном и мужчине на фото", - подытожили в публикации.

В комментариях пользователи выразили сомнения насчет того, что животное на фото - это леопард. Наиболее вероятным комментаторы считают оцелота или сервала, которые внешне напоминают леопарда, но немного меньше его по размеру.

Напомним, что в Крыму владелец двух зоопарков хочет убить 30 медведей. Бизнесмен Зубков ссылается на "экономическую составляющую" зоопарков и говорит, что в очереди на убийство также львы и тигры.

Также сообщалось, что активисты добились остановки норковой фермы на Житомирщине. Суд постановил приостановить работу фермы из-за нарушения природоохранного законодательств.

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Теги: Киев, животные, домашние животные, леопард
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Источник: korrespondent.net

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