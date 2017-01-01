В Киеве заметили мужчину, выгуливавшего леопарда

Мужчина вел животное на поводке. Для содержания леопарда недостаточно домашних условий, теперь мужчину ищут для выяснения обстоятельств.

В Киеве заметили мужчину, который вероятно выгуливал леопарда. Об этом сообщает dtp.kiev.ua в Facebook в пятницу, 15 ноября.

"Этот вид не может и не должен быть домашним животным. Более того, леопард является опасным животным, и такие "выгулы" несут угрозу, как для леопарда, так и прохожих", - сказано в сообщении.

Также сообщается, что фото было сделано в Киеве возле Ботсада, на пересечении улицы Назаровской и улицы Льва Толстого.

"Просим максимально распространить и сообщить, если имеете информацию о животном и мужчине на фото", - подытожили в публикации.

В комментариях пользователи выразили сомнения насчет того, что животное на фото - это леопард. Наиболее вероятным комментаторы считают оцелота или сервала, которые внешне напоминают леопарда, но немного меньше его по размеру.

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