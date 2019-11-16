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Спецназ штурмовал квартиру в Киеве: 17 задержанных

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Группа неизвестных проникли в квартиру, вытолкав из нее хозяйку с дочерью. Переговоры с полицией результатов не дали, задействовали спецназ.
В квартиру ворвались сразу 17 мужчин в балаклавах
В квартиру ворвались сразу 17 мужчин в балаклавах
kyiv.npu.gov.ua

В Киеве спецназ штурмовал квартиру на Оболони, в которой забаррикадировались 17 мужчин в балаклавах. Об этом сообщает пресс-служба столичной полиции.

"В киевскую полиции поступило сообщение, что неизвестные захватили помещение, расположенное на проспекте Героев Сталинграда. На месте происшествия потерпевшая рассказала правоохранителям, что услышала шум в коридоре, после чего входные двери открылись и в квартиру забежало около двадцати мужчин в масках. Неизвестные вытолкнули из дома хозяйку с дочерью и закрылись изнутри", - говорится в сообщении.

Полицейские установили, что уже два года идут судебные процессы по денежному обязательству, а этой семье неоднократно угрожали. В дальнейшем долг передали третьим лицам, но никаких документов о принудительном выселении не было.

Переговоры с мужчинами в квартире были безрезультатными. Поэтому спецназу пришлось штурмом брать помещение. Всех, кто был внутри, задержали и доставили в отделение полиции.

"Кроме того, после задержания правонарушителей у хозяйки квартиры и ее дочери исчезли ювелирные украшения и ценные вещи", - добавили в полиции.

Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по признакам уголовных преступлений, предусмотренных ст. 356 (самоуправство) и ч. 3 ст. 185 (кража) Уголовного кодекса Украины. Злоумышленникам грозит лишение свободы на срок до шести лет.

Ранее в Киеве задержали группировку "коллекторов", которые вымогали у граждан деньги за несуществующие долги, угрожая физической расправой. В банду входили двое бывших правоохранителей.

 

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Теги: Киев, видео, фото, квартира, спецназ, захват, штурм
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
БА3395    16.11.2019, 08:56
Оценка:  0
БА3395
Ни хрена себе "кража"! Как минимум это грабеж, а вообще это классический разбой! Такими темпами они скоро переквалифицируют Чикатило на мелкое хулиганство!
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