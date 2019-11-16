В Киеве перекрыли проспект из-за отсутствия отопления
Из-за перекрытой дороги возникли пробки и на проспекте Победы, и на Кольцевой дороге. Полиция уже на месте инцидента.
В Киеве 16 ноября люди перекрыли движение автомобилей на проспекте Победы возле выезда на Кольцевую дорогу, сообщает Укринформ.
Это вынужденный шаг, чтобы привлечь внимание к проблеме – в их доме до сих пор нет отопления.
Из-за перекрытой дороги возникли пробки и на проспекте Победы, и на Кольцевой дороге. Полиция уже на месте инцидента.
Отметим, что отопительный сезон в Киеве стартовал 25 октября. В КГГА уверяют, что по состоянию на 31 октября в городе 90% жилых домов имели отопления.
Напомним, правительство со своей стороны сделало все, чтобы отопительный сезон прошел вовремя и без проблем, заверил премьер-министр Алексей Гончарук.
Ранее Нафтогаз сообщил об угрозе срыва отопительного сезона в Днепре и области.
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