Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В Киеве перекрыли проспект из-за отсутствия отопления

Комментариев: 1
Из-за перекрытой дороги возникли пробки и на проспекте Победы, и на Кольцевой дороге. Полиция уже на месте инцидента.
Люди возмущены холодными батареями
Люди возмущены холодными батареями
 
В Киеве 16 ноября люди перекрыли движение автомобилей на проспекте Победы возле выезда на Кольцевую дорогу, сообщает Укринформ.
 
Это вынужденный шаг, чтобы привлечь внимание к проблеме – в их доме до сих пор нет отопления.
 
Из-за перекрытой дороги возникли пробки и на проспекте Победы, и на Кольцевой дороге. Полиция уже на месте инцидента.
 
 
Отметим, что отопительный сезон в Киеве стартовал 25 октября. В КГГА уверяют, что по состоянию на 31 октября в городе 90% жилых домов имели отопления.
 
Напомним, правительство со своей стороны сделало все, чтобы отопительный сезон прошел вовремя и без проблем, заверил премьер-министр Алексей Гончарук.
 
Ранее Нафтогаз сообщил об угрозе срыва отопительного сезона в Днепре и области.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Киев, протесты, отопление, акция
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (1)
Антибес    16.11.2019, 19:29
Оценка:  +2
Антибес
Фы фсьо фрёти!Это не Киев!Это Томск!А у нас в Украине никто не мёрзнет!Про Купянск и Яворив брехня такая же как и данная новость про Киев!Пропаганда наших СМИ врать не может!Это же не Киселёв-Соловьёв!У нас только правду говорят!)))))
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь