В Киеве взрыв в общежитии, есть жертвы

Предположительно взорвалась граната, поскольку помещение на газифицировано. Один человек погиб сразу, второй умер при оказании помощи.

В Деснянском районе Киева в результате взрыва гранаты в общежитии в субботу, 16 ноября, погибли два человека. Об этом сообщает Эспресо.тв.

"В Деснянском районе столицы в общежитии произошел взрыв, в результате которого погибли два человека. По словам свидетеля, она вышла покурить и услышал "хлопок". Когда женщина заглянула в комнату, откуда услышала этот хлопок, то увидела, что два человека лежат на полу после взрыва", - говорится в сообщении.

Один человек погиб на месте, еще один умер во время оказания медицинской помощи, уточнили авторы сообщения.

По предварительным данным взорвалась граната, поскольку в помещении нет газоснабжения.

На месте трагедии работают следователи, взрывотехники и кинологи.

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