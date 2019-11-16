В Киеве взрыв в общежитии, есть жертвы
В Деснянском районе Киева в результате взрыва гранаты в общежитии в субботу, 16 ноября, погибли два человека. Об этом сообщает Эспресо.тв.
"В Деснянском районе столицы в общежитии произошел взрыв, в результате которого погибли два человека. По словам свидетеля, она вышла покурить и услышал "хлопок". Когда женщина заглянула в комнату, откуда услышала этот хлопок, то увидела, что два человека лежат на полу после взрыва", - говорится в сообщении.
Один человек погиб на месте, еще один умер во время оказания медицинской помощи, уточнили авторы сообщения.
По предварительным данным взорвалась граната, поскольку в помещении нет газоснабжения.
На месте трагедии работают следователи, взрывотехники и кинологи.
Cмотрите фотогалерею: В Киеве взрыв в общежитии, есть жертвы
Напомним, в прошлом месяце в центре Киева в результате взрыва гранаты погибли два человека.
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