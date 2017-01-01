Взрыв в общежитии Киева: названы подробности

Граната взорвалась в комнате общежития, сообщил начальник столичной полиции Андрей Крищенко.

Полиция Киева предварительно установила причину взрыва, прогремевшего 16 ноября в одном из общежитий столицы, а также установила личности погибших. Об этом пресс-служба Нацполиции сообщает 17 ноября.

Причиной гибели людей стал взрыв гранаты. По словам начальника столичной полиции генерала Андрея Крищенко, боеприпас взорвался в комнате общежития. Также Крищенко рассказал о погибших при взрыве мужчинах.

"Личности погибших установлены. Они работали в Киеве: один охранником, а другой - на строительстве. По данному факту будет открыто уголовное производство по ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины", - добавил генерал.

В прошлом месяце в центре Киева в результате взрыва гранаты погибли два человека.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet