Новый год 2020: Стала известна программа мероприятий на Софийской площади

Folk Ukraine приглашает встретить Новый 2020 в сердце столицы на Софийской площади.

Читай также: В центре Киева лидер Scorpions спел под аккомпанемент уличного пианиста

Обнародована программа новогодних мероприятий, которые будут организованы в центральной части столицы.

Соответствующую информацию опубликовали Факты.

Программа празднования Нового года:⠀

14 декабря - открытие рождественской ярмарки.

19 декабря - торжественное зажжение елки.

25 декабря - католическое Рождество.

31 декабря - встреча Нового года.

7 января - праздничное шествие звездочетов и рождественский концерт.

А в остальные дни киевлян и гостей столицы ждут праздничные концерты на большой сцене.

Читай также: Визит пропагандиста Корчевникова в Украину: появился ответ СБУ

В этом году главной темой праздника станет волшебный мир приключений Щелкунчика и его королевств:

Королевство подарков - ярмарка сувениров и лучших подарков к празднику;

Королевство вкуса - только самые вкусные блюда и напитки;

Королевство развлечений - сказочный город для детей. Бесконечные веселье, аттракционы, аниматоры, инсталляции и подарки;

Королевство лайков - многочисленные фотозоны на Софийской площади и Владимирском проезде;

Между королевствами будет курсировать сказочный рождественский экспресс.

Читай также: Выходные на Новый год: Правительство определилось с датами

Именно игрушки-щелкунчики вместе с известными украинскими героями-богатырями будут оберегать центральную елку столицы. Ее высота составит более 28 метров. Елку украсят 800 тематических игрушек и зажгут более чем четыре километра разноцветных гирлянд.

Как сообщалось 31 октября, стало известно, известно, когда в Киеве начнут устанавливать новогоднюю елку.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram