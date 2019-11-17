Новый год 2020: Стала известна программа мероприятий на Софийской площади
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Обнародована программа новогодних мероприятий, которые будут организованы в центральной части столицы.
Соответствующую информацию опубликовали Факты.
Программа празднования Нового года:⠀
14 декабря - открытие рождественской ярмарки.
19 декабря - торжественное зажжение елки.
25 декабря - католическое Рождество.
31 декабря - встреча Нового года.
7 января - праздничное шествие звездочетов и рождественский концерт.
А в остальные дни киевлян и гостей столицы ждут праздничные концерты на большой сцене.
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В этом году главной темой праздника станет волшебный мир приключений Щелкунчика и его королевств:
- Королевство подарков - ярмарка сувениров и лучших подарков к празднику;
- Королевство вкуса - только самые вкусные блюда и напитки;
- Королевство развлечений - сказочный город для детей. Бесконечные веселье, аттракционы, аниматоры, инсталляции и подарки;
- Королевство лайков - многочисленные фотозоны на Софийской площади и Владимирском проезде;
Между королевствами будет курсировать сказочный рождественский экспресс.
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Именно игрушки-щелкунчики вместе с известными украинскими героями-богатырями будут оберегать центральную елку столицы. Ее высота составит более 28 метров. Елку украсят 800 тематических игрушек и зажгут более чем четыре километра разноцветных гирлянд.
Как сообщалось 31 октября, стало известно, известно, когда в Киеве начнут устанавливать новогоднюю елку.
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