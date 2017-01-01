Возле МИД Украины выпасали коз
Животные спокойно разгуливали в центральной части столицы.
Возле МИД Украины выпасали коз
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Возле МИД Украины выпасали коз
Пользователи Сети активно комментируют ситуацию
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В центре Киева около здания Министерства иностранных дел жители столицы увидели пасущихся там коз.
Об этом сообщает журналист Александр Марущак на своей странице в Facebook.
“...мир чудес под МИД“, - прокомментировал он ситуацию и опубликовал фото.
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На снимке видно, что животные спокойно разгуливают в центральной части столицы. Они взобрались на склон с зеленой зоной и мирно щиплют траву.
Как сообщалось 8 ноября, во Львовской области по городу бегал раненый лось.
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