Возле МИД Украины выпасали коз

Животные спокойно разгуливали в центральной части столицы.

На весь экран Свернуть

Читай также: Японцы массово начали брать с собой на работу домашних животных

В центре Киева около здания Министерства иностранных дел жители столицы увидели пасущихся там коз.

Об этом сообщает журналист Александр Марущак на своей странице в Facebook.

“...мир чудес под МИД“, - прокомментировал он ситуацию и опубликовал фото.

Читай также: В Киеве хозяин избил и выбросил на улицу породистую собаку

На снимке видно, что животные спокойно разгуливают в центральной части столицы. Они взобрались на склон с зеленой зоной и мирно щиплют траву.

Как сообщалось 8 ноября, во Львовской области по городу бегал раненый лось.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram