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Возле МИД Украины выпасали коз

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Животные спокойно разгуливали в центральной части столицы.
Возле МИД Украины выпасали коз
© соцсеть
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  • Пользователи Сети активно комментируют ситуацию
  • Пользователи Сети активно комментируют ситуацию
Возле МИД Украины выпасали коз
Пользователи Сети активно комментируют ситуацию
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В центре Киева около здания Министерства иностранных дел жители столицы увидели пасущихся там коз.

Об этом сообщает журналист Александр Марущак на своей странице в Facebook.

“...мир чудес под МИД“- прокомментировал он ситуацию и опубликовал фото.

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На снимке видно, что животные спокойно разгуливают в центральной части столицы. Они взобрались на склон с зеленой зоной и мирно щиплют траву.

Как сообщалось 8 ноября, во Львовской области по городу бегал раненый лось.

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Теги: Киев, животные, козы, МИД
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