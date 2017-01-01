В Киеве разрабатывают стратегию теплоснабжения до 2030 года

Энергетическая стратегия будет ориентироваться на повышение энергоэффективности и экологические показатели.

В Киеве начали разработку стратегии теплоснабжения города до 2030 года Корреспондент.net

В КГГА заявили о создании рабочей группы для разработки энергетической стратегии до 2030 года с ориентиром на повышение энергоэффективности и экологических показателей. Соответствующее заявление сделал зампредседателя КГГА Петр Пантелеев в воскресенье, 17 ноября.

По словам Пантелеева, учитывая специфику столичного теплоэнергетического комплекса, возможности киевских ТЭЦ производить значительные объемы электроэнергии, речь идет о создании энергетической стратегии.

По результатам конкурса определен разработчик схемы теплоснабжения, а также к совместной работе приглашены компании и специалисты из США и Германии.

Пантелеев напомнил, что в прошлом году городская власть вернула в управление теплоэнергетический комплекс и начала процесс его модернизации.

"В прошлом году мы вернули имущество, что почти 17 лет находилось в пользовании коммерческой компании Киевэнерго. Это две мощные теплоэлектроцентрали - ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6. Мусоросжигательный завод "Энергия", 2,7 тыс. км теплосетей, 4 станции теплоснабжения, 183 котельные, 2946 тепловых пунктов, 19 насосных станций и тому подобное", - сказал он.

"Мы провели полноценный отопительный сезон, детально изучили техническое и финансовое состояние комплекса. Это дало нам фактические данные для работы над новой энергетической стратегией и схемой теплоснабжения, что станут дорожной картой для модернизации систем генерации и транспортировки тепла, их оптимизации с учетом современных стандартов", - сообщил Пантелеев.

"В процессе разработки Проект USAID по энергетической безопасности в Украине будет оказывать техническую поддержку, приглашены представители проекта GIZ Реформа в сфере энергоэффективности Украины", - сообщил Пантелеев.

Он напомнил, что в конце 2018 года Киев подписал Меморандум с Европейским банком реконструкции и развития, Международной финансовой корпорацией, Агентством США по международному развитию по международному сотрудничеству в сфере модернизации и развития теплоэнергетического комплекса столицы.

Напомним, что ранее коммунальщикам Киева разрешили убирать с улиц брошенные машины. На улицах столицы сейчас стоят более 600 брошенных автомобилей. Коммунальным службам разрешили убирать их с улиц.

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