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Движение на Северном мосту в Киеве частично ограничат

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Ограничение будет действовать с 8:00 до 17:00 18 ноября. В КГГА говорят, что постараются завершить работы до вечернего часа пик.
Северный мост в Киеве
Северный мост в Киеве
УНН

В Киеве на Северном мосту частично ограничат движение в понедельник, 18 ноября. Об этом сообщила пресс-служба КГГА в воскресенье, 17 ноября.

Сообщается, что ограничение будет действовать с 8:00 до 17:00.

Как отметили в коммунальной корпорации, продолжается текущий ремонт покрытия Северного моста. Работы выполняют поэтапно, минимизируя ограничения движения. Работы будут проходить в направлении Троещины.

"Чтобы меньше влиять на трафик, основные работы планируется сделать до вечерних часов пик. Во время работ движение будет частично ограничено", - говорится в сообщении.

Напомним, что ранее специалисты заявили о критическом состоянии моста Патона в Киеве. Представитель Института заявил, что обследование выявило серьезную коррозию металла, а мост находится в неработоспособном состоянии, и его нужно в срочном порядке закрыть на ремонт.

Также сообщалось, что в Киеве установлен прогон Шулявского моста над проспектом Победы. При возведении путепровода используются мощные домкраты, позволяющие в сжатые сроки осуществить масштабные работы.

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Теги: Киев, КГГА, мост, ремонт
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Источник: korrespondent.net

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