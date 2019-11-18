В зале игровых автоматов в Киеве подрезали мужчину

Пострадавший получил проникающее артериальное ранение в ногу.

В Киеве на улице Галицкой, 13, в зале игровых автоматов “Лото“, который находится в МАФе, 17 ноября около 21:00 произошла резня.

Об этом сообщает “Киев Оперативный“.

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Сообщается, что по словам работников заведения, они видели только как потерпевший играл на игровых автоматах, а потом упал и в этот же момент кто-то вышел из МАФа.

Пострадавший получил проникающее артериальное ранение в ногу. К сожалению, потерял много крови и был срочно госпитализирован. На месте происшествия проводили работу криминалисты, следственно-оперативная группа, патрульные полицейские и кинологи.

Как сообщалось 12 ноября, в Киеве мужчина поджег себя в зале игровых автоматов.

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