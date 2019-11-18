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В зале игровых автоматов в Киеве подрезали мужчину

Комментариев: 3
Пострадавший получил проникающее артериальное ранение в ногу.
В зале игровых автоматов в Киеве подрезали мужчину
© kyivoperativ.info
Фото 1/4
  • Мужчина потерял много крови
  • Мужчина потерял много крови
  • Мужчина потерял много крови
  • Мужчина потерял много крови
В зале игровых автоматов в Киеве подрезали мужчину
Мужчина потерял много крови
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В Киеве на улице Галицкой, 13, в зале игровых автоматов “Лото“, который находится в МАФе,   17 ноября около 21:00 произошла резня.

Об этом сообщает “Киев Оперативный“.

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Сообщается, что по словам работников заведения, они видели только как потерпевший играл на игровых автоматах, а потом упал и в этот же момент кто-то вышел из МАФа.

Пострадавший получил проникающее артериальное ранение в ногу. К сожалению, потерял много крови и был срочно госпитализирован. На месте происшествия проводили работу криминалисты, следственно-оперативная группа, патрульные полицейские и кинологи.

Как сообщалось 12 ноября, в Киеве мужчина поджег себя в зале игровых автоматов.

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Теги: резня, игровые автоматы, Киев
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Комментариев (3)
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П    18.11.2019, 09:24
Оценка:  0
П
Игровые автоматы? Да он в лотерею играл.
Coюзник    18.11.2019, 09:08
Оценка:  +1
Coюзник
А проводил бы время с семьей этого не случилось бы.
Путин_xyйло    18.11.2019, 09:01
Оценка:  +3
Путин_xyйло
А разве Авакрff еще не "победил" игорный бизнес?
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