В Киеве трое мужчин до реанимации избили охранника магазина

Троих злоумышленников уже задержали.

Мужчину избивали, пока он не потерял сознание скриншот видео

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В Киеве компания пьяных молодых людей напала на охранника продовольственного магазина на ул. Ярославская. Пострадавший был госпитализирован, врачи оценивают его состояние как стабильно тяжелое. Троих злоумышленников уже задержали, им грозит до десяти лет лишения свободы.

Об этом сообщили на странице полиции Киева в Facebook.

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“Мужчина находился на рабочем месте, когда к нему начала приставать компания нетрезвых молодых людей, среди которых была одна девушка. Один из злоумышленников ударил охранника по лицу, после чего вместе с двумя своими товарищами били его, пока он не упал на пол без сознания“, - сообщил начальник Подольского управления полиции Владислав Ищенко.

Задержанные ранее к уголовной ответственности не привлекались. Им объявили о подозрении в нанесении умышленных тяжких телесных повреждений, суд избрал им меру пресечения в виде ареста.

Как сообщалось 13 ноября, на Дарнице толпа подростков подралась с охранником магазина.

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