В Киеве охранника магазина забили до потери сознания
Читай также: Драка в общежитии под Одессой: Один человек в реанимации
Мужчину избивали, пока он не потерял сознание. Пострадавший был госпитализирован, врачи оценивают его состояние как стабильно тяжелое.
Читай также: На Дарнице толпа подростков подралась с охранником магазина
“Мужчина находился на рабочем месте, когда к нему начала приставать компания нетрезвых молодых людей, среди которых была одна девушка. Один из злоумышленников ударил охранника по лицу, после чего вместе с двумя своими товарищами били его, пока он не упал на пол без сознания“, - сообщил начальник Подольского управления полиции Владислав Ищенко.
Как сообщалось 19 октября, под Одессой подростки избили мужчину за замечание, пострадавший скончался в больнице.
Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram