В Киеве охранника магазина забили до потери сознания

Задержанные ранее к уголовной ответственности не привлекались. Им объявили о подозрении в нанесении умышленных тяжких телесных повреждений.

В Киеве компания под воздействием алкоголя избила охранника продовольственного магазина на ул. Ярославская, сообщили на странице столичной полиции в Facebook.

Читай также: Драка в общежитии под Одессой: Один человек в реанимации Мужчину избивали, пока он не потерял сознание. Пострадавший был госпитализирован, врачи оценивают его состояние как стабильно тяжелое.

Троих злоумышленников уже задержали, им грозит до десяти лет лишения свободы.

Читай также: На Дарнице толпа подростков подралась с охранником магазина “Мужчина находился на рабочем месте, когда к нему начала приставать компания нетрезвых молодых людей, среди которых была одна девушка. Один из злоумышленников ударил охранника по лицу, после чего вместе с двумя своими товарищами били его, пока он не упал на пол без сознания“, - сообщил начальник Подольского управления полиции Владислав Ищенко.

Задержанные ранее к уголовной ответственности не привлекались. Им объявили о подозрении в нанесении умышленных тяжких телесных повреждений, суд избрал им меру пресечения в виде ареста.