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В центре Киева под министерством паслись козы

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Киевляне часто видят их пасущимися на газонах Михайловской и Софийской площадей, и в сквере у Владимирского проезда.
Животных видят не впервые
Животных видят не впервые
Александр Марущак, Сегодня
В центре Киева возле здания Министерства иностранных дел заметили двух коз, которые там паслись, фотофакты приводит в понедельник, 18 ноября, Сегодня.
 
Некоторые пользователи соцсетей шутя писали, что это сотрудники МИДа вышли на обед, а кое-кто шутил, что появление животных в центре столицы связано с принятием закона о продаже земли.
 
Как выяснилось, животные давно живут в самом центре города в одном из домов по улице Аллы Тарасовой, в районе престижного отеля. А киевляне часто видят их пасущимися на газонах Михайловской и Софийской площадей, и в сквере у Владимирского проезда.
 
Хозяин забирает животных и ведет домой вечером, угощая вкусностями по дороге. По его словам, молоко дает лишь одна козочка. Вторая – еще очень молодая.
 
"Возвращение козочек домой превращается в настоящее шоу. Многие люди хотят их погладить, особенно дети. Специально останавливаюсь с ними, чтобы все желающие могли сделать фото. Козочки не всегда в настроении общаться, но иногда позволяют себя погладить", – говорит хозяин животных.
 
Напомним, в Киеве заметили мужчину, который выгуливал леопарда.
 
Еще ранее сообщалось, что во Львовской области лось бегал по городу.

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Теги: Киев, животные, МИД Украины
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Источник: korrespondent.net

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