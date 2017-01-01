Киевлянин получил три года за хранение гранаты

В Киеве мужчину посадили на три года за хранение гранаты в автомобиле. По его словам, взрывное устройство он нашел просто на улице.

Мужчину остановили для проверки документов и нашли в машине гранату

В Киеве к трем годам заключения приговорен мужчина, в автомобиле которого полиция обнаружила гранату. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева.

"В июне 2019 года на Оболонском проспекте правоохранители остановили транспортное средство для проверки документов. Во время общения с водителем они заметили, что мужчина нервничает. Полицейские спросили его о наличии запрещенных предметов или веществ в салоне автомобиля. Мужчина признался, что имеет при себе гранату РГД-5, однако с какой целью он ее хранил, не смог внятно объяснить. Сотрудники полиции сразу изъяли боеприпас", - говорится в сообщении.

Злоумышленник рассказал, что якобы нашел взрывное устройство прямо на улице, поэтому решил забрать себе. По его словам, "находку" положил в сумку и возил с собой в автомобиле.

Оболонский районный суд Киева вынес приговор, согласно которому за совершение уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины, злоумышленник приговорен к лишению свободы на три года.

Напомним, полиция Киева предварительно установила причину взрыва, прогремевшего 16 ноября в одном из общежитий столицы, а также установила личности погибших.

Взрыв в общежитии Киева: названы подробности

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