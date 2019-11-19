В гостинице Киева ограбили американца: украли 35 тысяч евро

В столице произошло дерзкое ограбление.

Вчера, 18 ноября, в Киеве ограбили гражданина США, который прибыл в Украину в туристических целях. Он уверен, что ограбление произошло в номере отеля “Украина”, который находится в центре города.

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Об этом сообщает Страна, ссылаясь на собственные источники в правоохранительных органах.

По предварительной информации, американец оставил в своем номере 35 тысяч евро и пошел гулять по городу. После прогулки иностранец не нашел в номере ни одного евро.

Он вызвал полицию. Между тем, по горячим следам вора найти так и не удалось. По информации издания, персонал гостиницы утверждает, что американец вероятно взял деньги с собой и стал жертвой уличных карманников за пределами отеля.

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Между тем, это уже не первый случай масштабных ограблений в этой гостинице. Вероятно, воры имеют информатора среди персонала гостиницы.

Полиция возбудила уголовное производство по ч.5 ст.185 УК Украины "Кража в особо крупных размерах, совмещенная с проникновением".

Напомним, в Запорожье обокрали районный суд. Воры вынесли компьютер и знак судьи.

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