Названо число водителей, которые превышают скорость в Киеве
Максимальная допустимая скорость движения по магистралям Киева в зимний период составляет 50 км в час.
На Столичном шоссе в Киеве за одни сутки 18 ноября сразу 67,8% водителей превысили скорость - это - 19 556 автомобилей, сообщили в Центре организации дорожного движения в Facebook.
Антирекорд по скорости побила машина, которая ехала со скоростью 222 км в час. Эти данные были получены при помощи электронной системы TruSign, установленной на шоссе.
"6,88% (1938) автомобилей превысили скорость больше, чем на 50 километров от допустимого. Таким образом, средняя скорость движения за сутки составила 76,4 км/час", - уточнили в Центре организации дорожного движения.
Отмечается, что максимальная допустимая скорость движения по магистралям Киева в зимний период составляет 50 км в час. Водителей призвали придерживаться этих ограничений, поскольку именно на превышение скорости приходится 35% всех ДТП в Украине.
20 ноября патрульная полиция увеличит количество приборов TruCAM и добавит новые участки, где будет осуществляться фиксация скоростного режима. Так, в Украине появятся еще 57 оборудованных этой системой точек, еще две существующих будут расширены.
Напомним, стало известно, когда начнут штрафовать за детские автокресла.
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