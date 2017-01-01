В Киеве задержали бывшего топ-чиновника налоговой

Бамбизов был тесно связан с бывшим главой ГФС Романом Насировым.

В Киеве задержали экс-главу Офиса крупных налогоплательщиков ГФС Евгения Бамбизова.

Об этом сообщил главред "Цензор.НЕТ" Юрий Бутусов в Facebook.

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Бамбизов задержан вслед за бывшим главой "Укрэксимбанка" Александром Гриценко, и подозревается в том, что содействовал легализации доходов беглого олигарха Сергея Курченко по схеме покупки "Украинского медиа-холдинга".

Он был тесно связан с бывшим главой ГФС Романом Насировым. Также одним из контактеров Бамбизова является олигарх Виталий Хомутынник.

Задержания по делу легализации средств осуществляются под процессуальным руководством прокурора ГПУ Константина Кулика.

Как сообщалось 19 ноября, бывшая заместитель министра культуры Виктория Лесничая, задержанная с директором департамента Офиса Президента Кондзелей, вышла из СИЗО после внесения за нее залога в размере 576 тыс. гривен.

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