В Киеве нашли труп с веником на шее. 18+

В столице нашли мертвым полуголого мужчину с веником на шее. Личность погибшего не установлена.

При осмотре тела на голове были видны серьезные повреждения черепа Артіль-паблік

В Киеве в ночь на 20 ноября на Подоле нашли труп молодого мужчины с пробитой головой и веником на шее, сообщает Telegram-канал Артіль-паблік.

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Инцидент произошел по адресу улица Введенская, 15. Случайный прохожий наткнулся на окровавленное тело и позвонил полицейским.

Возле тела нашли большой камень, на котором заметили следы крови. Предварительно, им и нанесли смертельные травмы.

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“При осмотре тела, на голове были видны серьезные повреждения черепа... На шее трупа лежал веник. Также рядом лежали разбросанные личные вещи“, – сказано в сообщении.

Напомним, в Борисполе повесился 12-летний мальчик. Обстоятельства трагедии проверяет киберполиция.

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