Ремонт Шулявского моста в Киеве: Кличко поднял цену

Цену ремонта подняли до 815 млн грн. Стоимость ремонта на тендере в прошлом году составляла 598,5 млн грн.

Киевсовет выделил дополнительные средства на ремонт Шулявского моста. Об этом со ссылкой на системы Прозорро и 007 сообщает издание Наші гроші в среду, 20 ноября.

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В ноябре ООО Северо-украинский строительный альянс получило 88,52 млн гривен из 227,67 млн гривен. В прошлом году эта компания выиграла тендер на строительство моста за 598,5 млн гривен.

"В октябре 2019 года увеличили стоимость договора дополнительным соглашением на 227,67 млн грн. Следовательно, реконструкция подорожала на треть - до 814,52 млн грн", - говорится в сообщении.

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Заказчик объяснил подорожание тем, что с лета 2018 года выросли индекс потребительских цен и цены на материально-технические и трудовые ресурсы, а также изменились действующие нормативы по определению уровня прибыли и административных расходов.

Ранее Наші гроші сообщали, что Кличко поднял стоимость ремонта Шулявского моста до 1 млрд грн. Было указано также, что до 1 августа были выполнены работы на 60 млн грн.

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