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Ездить в центр Киева на авто должно быть "дорого и больно" – советник Кличко

Комментариев: 9
"Ходи пешком, если не хочешь платить" – отметил советник мера Киева.
Виталий Кличко и Максим Бахматов
Виталий Кличко и Максим Бахматов
КГГА

Советник мера Киева Максим Бахматов считает, что поездки в центр столицы на собственном автомобиле должны быть платными. Об этом он рассказал в интервью Лиге.

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“По поводу въезда в центр надо придумать модель. Я считаю, что ездить в центр на машине должно быть платно, дорого и больно. Если ты богатый и тебе очень надо - въезжай. Если тебе не очень надо, оставь машину и едь на метро, иди пешком - у нас не такой большой центр“, - заявил советник Кличко.

По словам Бахматюка, конкретной модели для внедрения в Киеве нет, однако можно воспользоваться опытом других стран, например, Латвии.

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“Видел кейс в Латвии. Проездной на въезд в центр - 3000 евро в год. Класс! 100 000 грн заплати - проезжай в центр. Не хочешь платить - ходи пешком. Дальше, по условной Троещине едем бесплатно, в центр - нет“, - подытожил чиновник.

Ранее Кличко прокомментировал уголовное дело НАБУ.

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Теги: Максим Бахматов, Киев, центр, платный проезд
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Комментариев (9)
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dimasvetik    20.11.2019, 15:05
Оценка:  0
dimasvetik
Ты су.а за Троещину ответишь! та в твой поганый центр и ехать никто не хочет! Понастраивали офисов в центре дятлы, то людям и приходится ехать! Козел!
ВосставшийИзБана    20.11.2019, 15:03
Оценка:  +2
ВосставшийИзБана
Ну сделай Кличку больно. Смелый такой. Кличко каждый день в центр ездит.
Орест_Пiхва    20.11.2019, 14:43
Оценка:  +2
Орест_Пiхва
кличко-очко ты что башкой ё6нулся
BabaYul    20.11.2019, 14:32
Оценка:  +2
BabaYul
Дорого и больно. Мало того, что деньги обяжут платить, так ещё и отмудохают не по детски. Вот оно счастье.
foster12    20.11.2019, 14:25
Оценка:  +3
foster12
А где они видели цивилизованный центр?
Все маленькие папки по застраивали, все детские площадки, парковок НЕТ.
Строят дом на 200 квартир якобы с парковкой, а парковка на 30-50 машин....
Нет слов, просто УРОДЫ....
NTUKC    20.11.2019, 14:21
Оценка:  +6
NTUKC
что мэр что советник - 2 долб0ёба
foster12    20.11.2019, 14:25
Оценка:  +2
foster12
10000 ++++
неситепианино    20.11.2019, 14:16
Оценка:  +3
неситепианино
нет просвета (((
Alexsy    20.11.2019, 14:11
Оценка:  +3
Alexsy
Это особенно понравится жителям троещины.....
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