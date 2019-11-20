Ездить в центр Киева на авто должно быть "дорого и больно" – советник Кличко
Советник мера Киева Максим Бахматов считает, что поездки в центр столицы на собственном автомобиле должны быть платными. Об этом он рассказал в интервью Лиге.
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“По поводу въезда в центр надо придумать модель. Я считаю, что ездить в центр на машине должно быть платно, дорого и больно. Если ты богатый и тебе очень надо - въезжай. Если тебе не очень надо, оставь машину и едь на метро, иди пешком - у нас не такой большой центр“, - заявил советник Кличко.
По словам Бахматюка, конкретной модели для внедрения в Киеве нет, однако можно воспользоваться опытом других стран, например, Латвии.
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“Видел кейс в Латвии. Проездной на въезд в центр - 3000 евро в год. Класс! 100 000 грн заплати - проезжай в центр. Не хочешь платить - ходи пешком. Дальше, по условной Троещине едем бесплатно, в центр - нет“, - подытожил чиновник.
Ранее Кличко прокомментировал уголовное дело НАБУ.
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