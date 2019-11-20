В Киеве пьяный россиянин с пистолетом приставал к прохожим – СМИ
В Киеве на Русановской набережной гражданин РФ с пистолетом Макарова угрожал прохожим. Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на Facebook объединение Неизвестный патриот.
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По информации очевидцев, мужчина находился в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. Прохожие обезвредили хулигана и вызвали полицейских.
“По информации ветеранской организации, задержанный неоднократно распространял на страницах в соцсети поддержку действий пророссийских боевиков на оккупированной территории Донбасса“ – говорится в сообщении.
Ранее сообщалось о том, что в Одессе мужчина на улице угрожал прохожим пистолетом. Нарушитель правопорядка задержан.
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