В Киеве пьяный россиянин с пистолетом приставал к прохожим – СМИ

Мужчина угрожал прохожим пистолетом Макарова .

У хулигана с собой был паспорт РФ Скриншот из видео

В Киеве на Русановской набережной гражданин РФ с пистолетом Макарова угрожал прохожим. Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на Facebook объединение Неизвестный патриот.

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По информации очевидцев, мужчина находился в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. Прохожие обезвредили хулигана и вызвали полицейских.

“По информации ветеранской организации, задержанный неоднократно распространял на страницах в соцсети поддержку действий пророссийских боевиков на оккупированной территории Донбасса“ – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось о том, что в Одессе мужчина на улице угрожал прохожим пистолетом. Нарушитель правопорядка задержан.

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