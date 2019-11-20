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В Киеве пьяный россиянин с пистолетом приставал к прохожим – СМИ

Комментариев: 2
Мужчина угрожал прохожим пистолетом Макарова .
У хулигана с собой был паспорт РФ
У хулигана с собой был паспорт РФ
Скриншот из видео

В Киеве на Русановской набережной гражданин РФ с пистолетом Макарова угрожал прохожим. Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на Facebook объединение  Неизвестный патриот.

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По информации очевидцев, мужчина находился в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. Прохожие обезвредили хулигана и вызвали полицейских.

“По информации ветеранской организации, задержанный неоднократно распространял на страницах в соцсети поддержку действий пророссийских боевиков на оккупированной территории Донбасса“ – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось о том, что в Одессе мужчина на улице угрожал прохожим пистолетом. Нарушитель правопорядка задержан.

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Теги: Киев, россиянин, пистолет Макарова
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Комментариев (2)
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SEMPENTY    20.11.2019, 15:17
Оценка:  0
SEMPENTY
Ну так если это гражданин РФ, то как он мог быть трезвым?
dimasvetik    20.11.2019, 15:17
Оценка:  -1
dimasvetik
выгнать нах отсюда в рашу
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