В Киеве мошенники торговали квартирами умерших

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Столичная прокуратура направила в суд обвинительный акт по преступной группы, торговавшей в Киеве квартирами умерших людей.

Об этом сообщает пресс служба ведомства.

“Организованная преступная группа, в состав которой входило пять человек, действовала на территории города Киева с конца 2016 года по октябрь 2018 года. Ее участники, получив информацию о смерти одиноких владельцев квартир, изготавливали поддельные документы, на основании которых регистрировали право собственности на подставных лиц “, - говорится в сообщении.

Позже злоумышленники продавали квартиры, а деньги делили между собой. За время преступной деятельности мошенники незаконно присвоили 17 объектов недвижимости в Киеве. При этом территориальной общине нанесен ущерб на сумму 8 млн грн., Наследникам умерших владельцев квартир - на сумму 4700000 грни, и покупателям квартир - на 3500000 грн.

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Организаторов и исполнителей мошеннической схемы задержали в октябре 2018 года. Среди ее участников оказался частный нотариус Киевского городского нотариального округа.

Дело будет рассматривать Днепровский районный суд. Участники ОПГ проходят по статьям о мошенничестве, подделке документов, злоупотребление полномочиями и незаконное обращение с оружием. Санкция статьи предусматривает до 12 лет лишения свободы.