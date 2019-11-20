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В Киеве представили проект музея Голодомора

Комментариев: 5
Открыть музей планируют на Днепровских склонах к 90-й годовщине Голодомора – в 2022 году.
Площадь музейного комплекса – более 15000 кв. м
Площадь музейного комплекса – более 15000 кв. м
Владимир Прокопив / Facebook

В музейном комплексе Мыстецькый арсенал в Киеве представили масштабный проект музея Голодомора. Об этом сообщил секретарь Киевсовета Владимир Прокопив на своей странице в Facebook в среду, 20 ноября.

По его словам, проект разработан группой архитекторов компании Проектные системы (Киев), также привлечены компании Haley Sharpe Design Ltd (Канада, Великобритания) и Nizio Design International (Польша).

По данным Прокопива, музей будет включать в себя временную экспозицию, исследовательский центр, главный архив, кинозал, библиотеку, образовательные аудитории, детское пространство. Площадь комплекса – более 15000 кв. м. Открыть музей планируется на Днепровских склонах к 90-й годовщине Голодомора в 2022 году.

Cмотрите фотогалерею: В Киеве представили проект музея Голодомора

Накануне стало известно, что в Украине признание Голодомора как геноцида достигло рекордного уровня. Такого мнению придерживаются 82% украинцев, свидетельствуют показатели исследования социологической группы Рейтинг.

На сегодняшний день уже около 30 стран признали Голодомор 1932-1933 годов геноцидом украинского народа.

В Киевском метро запускают информационную кампанию о голодоморе

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Теги: Голодомор, Киев, фото, музей, Голодомор 1932-1933, годовщина голодомора в Украине
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (5)
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fkrfyfan    20.11.2019, 19:24
Оценка:  -1
fkrfyfan
И этот туда же с этой дурацкой идеей
Л_о_л_а    20.11.2019, 19:21
Оценка:  0
Л_о_л_а
если на банкете. посвященном голодомору Вятрович отмыл пол лимона. представляю сколько его последователь отобъет на музее
Л_о_л_а    20.11.2019, 19:20
Оценка:  0
Л_о_л_а
напишите лучше как в прошлом году Вятрович отмыл пол лимона на банкете, посвященном голодомору...кстати, дело уже завели...надеюсь голодоморщик таки сядет
Мыкола    20.11.2019, 19:19
Оценка:  +1
Мыкола
Сам термин голодомор впервые использовался именно американскими историками в годы холодной войны ! И как можно судить о голодоморе, если в 33 году прирост населения в Украине равнялся около 400 тысячам,а в следующих предвоенных годах по миллиону, в отличие от сегодняшних минус 240 тысяч каждый год ?
nelci    20.11.2019, 18:54
Оценка:  +1
nelci
Интересно, будут ли представлены стенды и других регионов СССР, где был голодомор?
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