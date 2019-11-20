Открыть музей планируют на Днепровских склонах к 90-й годовщине Голодомора – в 2022 году.

Площадь музейного комплекса – более 15000 кв. м Владимир Прокопив / Facebook

В музейном комплексе Мыстецькый арсенал в Киеве представили масштабный проект музея Голодомора. Об этом сообщил секретарь Киевсовета Владимир Прокопив на своей странице в Facebook в среду, 20 ноября.

По его словам, проект разработан группой архитекторов компании Проектные системы (Киев), также привлечены компании Haley Sharpe Design Ltd (Канада, Великобритания) и Nizio Design International (Польша).

По данным Прокопива, музей будет включать в себя временную экспозицию, исследовательский центр, главный архив, кинозал, библиотеку, образовательные аудитории, детское пространство. Площадь комплекса – более 15000 кв. м. Открыть музей планируется на Днепровских склонах к 90-й годовщине Голодомора в 2022 году.

Cмотрите фотогалерею: В Киеве представили проект музея Голодомора

Накануне стало известно, что в Украине признание Голодомора как геноцида достигло рекордного уровня. Такого мнению придерживаются 82% украинцев, свидетельствуют показатели исследования социологической группы Рейтинг.

На сегодняшний день уже около 30 стран признали Голодомор 1932-1933 годов геноцидом украинского народа.

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