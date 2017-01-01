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В Киеве мужчина ограбил почту: опубликован фоторобот

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Хулиган угрожая оружием работникам, забрал из кассы более семи тысяч гривен и скрылся с места преступления.
Мужчина забрал деньги и скрылся
Мужчина забрал деньги и скрылся
пресс-центр ГУ НП
В Киеве разыскивают мужчину, который совершил разбойное нападение на отделение почты по проспекту Генерала Ватутина, сообщает в среду, 19 ноября, пресс-центр столичных правоохранителей.
 
Злоумышленник, угрожая оружием работникам, забрал из кассы более семи тысяч гривен и скрылся с места преступления. Неизвестный был в маске. Полицейские осмотрели место происшествия, опросили свидетелей, изъяли и обрабатывают видео с камер наблюдения.
 
По показаниям работников отделения почты составлен фоторобот человека, который может быть причастен к данному преступлению: на вид ему 19-25 лет, рост 170 сантиметров, худощавого телосложения, на лице медицинская маска. Был одет в черную куртку, темные брюки и ботинки.
Следственным отделом Днепровского управления полиции начато уголовное производство по статье разбой
 
Напомним, в Киеве 26-летнюю жительницу города Сумы приговорили к семи годам лишения свободы за разбойное нападение на отделение пункта обмена валюты. 
 
А летом вооруженный мужчина пытался ограбить обменник в Киеве, однако кассир обратил грабителя в бегство.

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Теги: Киев, ограбление, полиция, почта, разбой
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Источник: korrespondent.net

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