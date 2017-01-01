В Киеве мужчина ограбил почту: опубликован фоторобот

Хулиган угрожая оружием работникам, забрал из кассы более семи тысяч гривен и скрылся с места преступления.

В Киеве разыскивают мужчину, который совершил разбойное нападение на отделение почты по проспекту Генерала Ватутина, сообщает в среду, 19 ноября, пресс-центр столичных правоохранителей.

Злоумышленник, угрожая оружием работникам, забрал из кассы более семи тысяч гривен и скрылся с места преступления. Неизвестный был в маске. Полицейские осмотрели место происшествия, опросили свидетелей, изъяли и обрабатывают видео с камер наблюдения.

По показаниям работников отделения почты составлен фоторобот человека, который может быть причастен к данному преступлению: на вид ему 19-25 лет, рост 170 сантиметров, худощавого телосложения, на лице медицинская маска. Был одет в черную куртку, темные брюки и ботинки.

Следственным отделом Днепровского управления полиции начато уголовное производство по статье разбой Следственным отделом Днепровского управления полиции начато уголовное производство по статье разбой

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