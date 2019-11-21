В Киеве Hyundai насмерть сбил женщину

Водитель уверяет, что автомобиль двигался на зеленый сигнал светофора и он до последнего пытался уйти от столкновения.

В Киеве под колесами Hyundai погибла женщина kiev.informator.ua/

В Деснянском районе Киева случилось смертельное ДТП с участием пешехода. Об этом в четверг, 21 ноября сообщил Информатор

Инцидент произошел в среду, 20 ноября, около 21.40 на улице Пуховской. Автомобиль Hyundai Matrix сбил женщину, которая переходила проезжую часть.

Водитель заверил, что ехал на зеленый свет с небольшой скоростью, но женщину заметил слишком поздно. Он подчеркнул, что до последнего пытался уйти от столкновения.

Пострадавшая получила травмы несовместимые с жизнью. Прибывшие на место происшествия врачи не смогли ей помочь.

Подробности случившегося выясняют правоохранители.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet