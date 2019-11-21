В Киеве Hyundai насмерть сбил женщину
Водитель уверяет, что автомобиль двигался на зеленый сигнал светофора и он до последнего пытался уйти от столкновения.
Cмотрите фотогалерею В Киеве Hyundai насмерть сбил женщину
В Деснянском районе Киева случилось смертельное ДТП с участием пешехода. Об этом в четверг, 21 ноября сообщил Информатор.
Инцидент произошел в среду, 20 ноября, около 21.40 на улице Пуховской. Автомобиль Hyundai Matrix сбил женщину, которая переходила проезжую часть.
Водитель заверил, что ехал на зеленый свет с небольшой скоростью, но женщину заметил слишком поздно. Он подчеркнул, что до последнего пытался уйти от столкновения.
Пострадавшая получила травмы несовместимые с жизнью. Прибывшие на место происшествия врачи не смогли ей помочь.
Подробности случившегося выясняют правоохранители.
Ранее сообщалось, что в Киеве произошло масштабное ДТП, в результате которого два человека погибли и восемь пострадали.
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