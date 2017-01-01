Кинотеатр Киев непригоден для использования – КГГА

Обследование здания кинотеатра показало, что помещение нещадно эксплуатировалось годами. Его посетители ежедневно оказывались в опасности.

Здание кинотеатра Киев, которое находится в центре столицы, сейчас находится в непригодном к использованию по назначению состоянии. Об этом накануне сообщила пресс-служба Киевской горгосадминистрации (КГГА) со ссылкой на данные Научно-исследовательского института инновационного строительства Украинской академии наук.

"Учитывая это, в ближайшее время планируется провести выездное заседание Комиссии по вопросам собственности в помещении самого кинотеатра, где обсудить дальнейшие действия по спасению здания", – сказано в сообщении.

По словам директора КП Киевкинофильм Дениса Хомича, обследование показало, что помещение нещадно эксплуатировалось годами, в него не вкладывалось ни копейки, а посетители ежедневно оказывались в опасности.

"Крыша в ужасном состоянии, плесень на потолке, пожарные выходы замурованы, а в подвале разрушаются несущие конструкции. Старый арендатор не допускал представителей городских служб к осмотру всех помещений. Это стало возможным только после того, как арендатор освободил здание кинотеатра", – сказал Хомич.

По результатам обследования, в здании кинотеатра отсутствуют системы дымоудаления, речевого оповещения о пожаре, автоматизации систем противопожарной защиты, молниезащита. В нерабочем состоянии находятся системы внутреннего противопожарного водоснабжения, система автоматической пожарной сигнализации. Металлические конструкции не обеспечивают класс огнестойкости R60, эвакуационные выходы не соответствуют нормам эксплуатации людей при пожаре, в объеме лестничной клетки на выход снаружи устроено помещение.

В Киевкинофильме заявили, что хотят, чтобы кинотеатр как можно скорее вновь принял посетителей и проводил кинофестивали, но для этого нужно привести его в надлежащее состояние.

Напомним, в апреле нынешнего года стал известен новый арендатор кинотеатра Киев. В конкурсе приняли участие пять компаний, контракт на десятилетнюю аренду получила сеть Синема Центр, предложившая более 2,1 млн гривен в месяц.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet