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В Киеве позеленела река Дарница

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Причины и обстоятельства неизвестны.
Вода в реке Дарница стала зеленой
Вода в реке Дарница стала зеленой
Фейсбук Николая Половко

В Киеве позеленела река Дарница. Соответствующими фото и видео делятся пользователи социальных сетей.

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Киевляне предполагают, что причиной зеленого цвета мог стать прорыв на теплотрассе. Дело в том, что в теплоноситель добавляют краситель.

“Вот такая река течет сегодня по Киеву. Река Дарница по улице Гната Хоткевича. Друзья экологи-химики-биологи: Что это может быть?Может это такая ЗЕ река?))“ - написал Николай Половко. 

Ранее сообщалось о том, что в Крыму море стало фиолетовым. На оккупированном полуострове случилось очередное экологическое ЧП.

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Теги: Киев, Дарница, река, зеленая вода
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