Причины и обстоятельства неизвестны.

В Киеве позеленела река Дарница. Соответствующими фото и видео делятся пользователи социальных сетей.

Читай также: Река в Южной Корее окрасилась кровью больных свиней

Киевляне предполагают, что причиной зеленого цвета мог стать прорыв на теплотрассе. Дело в том, что в теплоноситель добавляют краситель.

“Вот такая река течет сегодня по Киеву. Река Дарница по улице Гната Хоткевича. Друзья экологи-химики-биологи: Что это может быть?Может это такая ЗЕ река?))“ - написал Николай Половко.

Ранее сообщалось о том, что в Крыму море стало фиолетовым. На оккупированном полуострове случилось очередное экологическое ЧП.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram