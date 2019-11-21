Одноклассник нардепа Тищенко стал замглавы Святошинского района Киева

Трамбовецкий учился вместе с нардепом Тищенко в 194-й школе на Оболони.

Глава КГГА Виталий Кличко поддержал назначение одноклассника нардепа Тищенко Андрея Трамбовецкого на должность замглавы Святошинской райадминистрации. Об этом сообщает общественное движение Чесно.

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По информации движения, Андрей Трамбовецкий учился с Николаем Тищенко в 194 школе на Оболони. Данный факт также подтвердил экс-нардеп Юлий Левченко.

“У меня есть информация, что это одноклассник нардепа Тищенко. Тищенко назначен одним из “смотрящих“ по Киеву. Схема состоит в том, чтобы сделать его сначала заместителем, а затем и.о. через отправку нынешнего и.о. в отпуск“, - отметил он.

Кличко не против назначения Трамбовецкого на данную должность Скрин

Трамбовецкий без опыта на государственной службе. Ранее он занимал должность гендиректора в ООО Металл профиль.

В соответствии с декларацией, доход семьи Трамбовецкого в 2018 году составил 24 тысячи гривен. Также Трамбовецкий сообщил о наличии у него наличными 120 тыс грн и 40 тыс долларов США и 210 тыс долларов - у жены

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Напомним, Тищенко через фирмы сестры выиграл госзакупок на 15 млн. Родная сестра народного депутата от “Слуги народа“ Николая Тищенко Юлия Тищенко фигурирует как учредитель или соучредитель компаний, которые выиграли государственных закупок на общую сумму около 15 млн грн.

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