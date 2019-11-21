В центре Киева скандальная участница Femen появилась с петлей на шее

Девушка решила устроить перформанс.

Сегодня возле здания Печерского районного суда в Киеве прошла одиночная акция протеста. Об этом сообщает Информатор с места событий.

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По информации издания, скандальная движения Femen Анжелина Диаш появилась с петлей на шее. Она выступила против бездействия судебной системы, которая больше двух лет не может принять никакого решения по ее делу.

Сама Анжелика рассказала, что уже более двух лет суд не может полноценно рассмотреть ее дело. Активистка уверена, что это настоящее средневековье. В качестве протеста она решила устроить перфоманс с петлей на шее.

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К слову, 21 июля 2017 года Диаш пришла на брифинг Порошенко и Лукашенко по поддельному удостоверению журналиста. Во время мероприятия она обнажила грудь и кричала “Жыве Беларусь”. Оба президенты никак не отреагировали на инцидент. Охрана мгновенно вывела девушку из зала.

Тогда полиция возбудила против девушки два уголовных дела - о хулиганстве и подделке документов. За два года судебный процесс совершенно не продвинулся совершенно. Суд даже не объединил два дела в одно.

Напомним, активистка Femen разделась перед Зеленским на его участке. Активистка известной организации обнажилась на избирательном участке Зеленского во время его голосования.

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