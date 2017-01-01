В Киеве на ж/д вокзале на голову мужчине обвалилась плитка

Кровь быстро пытались вытереть работницы вокзала.

На Центральном железнодорожном вокзале в Киеве отвалилась плитка и упала ожидающему пассажиру на голову.

Об этом сообщается в паблике “Киев Оперативный“.

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“Мужчине разбило голову. Место огородили, а кровь быстро пытались вытереть работницы вокзала“, – говорится в сообщении.

Как сообщалось, в мае во Львове девушке на голову упала часть фасада.

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