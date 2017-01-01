Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В Киеве на ж/д вокзале на голову мужчине обвалилась плитка

Комментариев: 0
Кровь быстро пытались вытереть работницы вокзала.
Мужчине разбило голову
Мужчине разбило голову
Оксана Рыжкова

На Центральном железнодорожном вокзале в Киеве отвалилась плитка и упала ожидающему пассажиру на голову.

Об этом сообщается в паблике “Киев Оперативный“.

Читай также: Во Львовской области в школе обрушилась стена: есть пострадавшие

“Мужчине разбило голову. Место огородили, а кровь быстро пытались вытереть работницы вокзала“, – говорится в сообщении.

Как сообщалось, в мае во Львове девушке на голову упала часть фасада.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram

Поделись:
Теги: вокзал, Киев
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь