В Киеве на ж/д вокзале на голову мужчине обвалилась плитка
Кровь быстро пытались вытереть работницы вокзала.
На Центральном железнодорожном вокзале в Киеве отвалилась плитка и упала ожидающему пассажиру на голову.
Об этом сообщается в паблике “Киев Оперативный“.
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“Мужчине разбило голову. Место огородили, а кровь быстро пытались вытереть работницы вокзала“, – говорится в сообщении.
Как сообщалось, в мае во Львове девушке на голову упала часть фасада.
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