Разворотило стены: Появились фото последствий взрыва в центре Киева

В подъезде сейчас минусовая температура, потому что выбиты стекла.

Киевлянка задается вопросом, к кому обращаться по устранению последствий взрыва

Жительница подъезда одной из многоэтажек Киева, по адресу Олеся Гончара, 67, в котором в ночь на 22 ноября прогремел взрыв, показали последствия взрыва.

Соответствующие фото Маргарита Кузнецова обнародовала в Facebook.

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“Вот так выглядит мой подъезд после ночного взрыва. Интересно, к кому обращаться по устранению последствий? В помещении минусовая температура, потому что выбиты стекла“, - пишет она.

На фото видны ободранные стены, выбитые окна.

Как уточняют в соцсетях, в киевском доме, где в ночь на 22 ноября прогремел взрыв, находится квартира Ирины Луценко.

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