Разворотило стены: Появились фото последствий взрыва в центре Киева
В подъезде сейчас минусовая температура, потому что выбиты стекла.
Разворотило стены: Появились фото последствий взрыва в центре Киева
© facebook.com/Margaryta Kuznietsova
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Разворотило стены: Появились фото последствий взрыва в центре Киева
Киевлянка задается вопросом, к кому обращаться по устранению последствий взрыва
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Жительница подъезда одной из многоэтажек Киева, по адресу Олеся Гончара, 67, в котором в ночь на 22 ноября прогремел взрыв, показали последствия взрыва.
Соответствующие фото Маргарита Кузнецова обнародовала в Facebook.
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“Вот так выглядит мой подъезд после ночного взрыва. Интересно, к кому обращаться по устранению последствий? В помещении минусовая температура, потому что выбиты стекла“, - пишет она.
На фото видны ободранные стены, выбитые окна.
Как уточняют в соцсетях, в киевском доме, где в ночь на 22 ноября прогремел взрыв, находится квартира Ирины Луценко.
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