Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Разворотило стены: Появились фото последствий взрыва в центре Киева

Комментариев: 0
В подъезде сейчас минусовая температура, потому что выбиты стекла.
Разворотило стены: Появились фото последствий взрыва в центре Киева
© facebook.com/Margaryta Kuznietsova
Фото 1/6
  • Киевлянка задается вопросом, к кому обращаться по устранению последствий взрыва
  • Киевлянка задается вопросом, к кому обращаться по устранению последствий взрыва
  • Киевлянка задается вопросом, к кому обращаться по устранению последствий взрыва
  • Киевлянка задается вопросом, к кому обращаться по устранению последствий взрыва
  • Киевлянка задается вопросом, к кому обращаться по устранению последствий взрыва
  • Киевлянка задается вопросом, к кому обращаться по устранению последствий взрыва
Разворотило стены: Появились фото последствий взрыва в центре Киева
Киевлянка задается вопросом, к кому обращаться по устранению последствий взрыва
Показать полный текст
Поделиться фотографией:
Реклама

Жительница подъезда одной из многоэтажек Киева, по адресу Олеся Гончара, 67, в котором в ночь на 22 ноября прогремел взрыв, показали последствия взрыва.

Соответствующие фото Маргарита Кузнецова обнародовала в Facebook.

Читай также: Взрыв в общежитии Киева: названы подробности

“Вот так выглядит мой подъезд после ночного взрыва. Интересно, к кому обращаться по устранению последствий? В помещении минусовая температура, потому что выбиты стекла“, - пишет она.

На фото видны ободранные стены, выбитые окна.

Как уточняют в соцсетях, в киевском доме, где в ночь на 22 ноября прогремел взрыв, находится квартира Ирины Луценко.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram

Поделись:
Теги: взрыв, Киев
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь