В Киеве произошло серьезное ДТП: Перевернулся Porsche
Водитель Porsche, спускаясь вниз, на скорости зацепил отбойник.
В Киеве произошло серьезное ДТП: Перевернулся Porsche
© Киев Оперативный
Фото 1/4
В Киеве произошло серьезное ДТП: Перевернулся Porsche
Показать полный текст
Реклама
В Киеве по улице Старонаводницкой произошло серьезное ДТП. Водитель Porsche, спускаясь вниз, на скорости зацепил отбойник и перелетел через забор. Пострадавших увезла карета скорой помощи.
Об этом сообщают паблики Киев Оперативный и ДТП.Киев в Facebook.
Читай также: В Киеве Hyundai насмерть сбил женщину
“Тяжелое ДТП с пострадавшими в Киеве на Старонаводницкой 10: на вираже синий Порш вылетел с дороги, снес светофор, отбойник и зацепил 2 авто“ - говорится в сообщении.
Читай также: В Днепре два авто после столкновения влетели в остановку
Ранее сообщалось, что в Киеве произошло масштабное ДТП, в результате которого два человека погибли и восемь пострадали.