В Киеве произошло серьезное ДТП: Перевернулся Porsche

Водитель Porsche, спускаясь вниз, на скорости зацепил отбойник.

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В Киеве по улице Старонаводницкой произошло серьезное ДТП. Водитель Porsche, спускаясь вниз, на скорости зацепил отбойник и перелетел через забор. Пострадавших увезла карета скорой помощи.

Об этом сообщают паблики Киев Оперативный и ДТП.Киев в Facebook.

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“Тяжелое ДТП с пострадавшими в Киеве на Старонаводницкой 10: на вираже синий Порш вылетел с дороги, снес светофор, отбойник и зацепил 2 авто“ - говорится в сообщении.