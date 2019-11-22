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В Киеве произошло серьезное ДТП: Перевернулся Porsche

Комментариев: 2
Водитель Porsche, спускаясь вниз, на скорости зацепил отбойник.
В Киеве произошло серьезное ДТП: Перевернулся Porsche
© Киев Оперативный
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В Киеве произошло серьезное ДТП: Перевернулся Porsche
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В Киеве по улице Старонаводницкой произошло серьезное ДТП. Водитель Porsche, спускаясь вниз, на скорости зацепил отбойник и перелетел через забор. Пострадавших увезла карета скорой помощи.

Об этом сообщают паблики Киев Оперативный и ДТП.Киев в Facebook.

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“Тяжелое ДТП с пострадавшими в Киеве на Старонаводницкой 10: на вираже синий Порш вылетел с дороги, снес светофор, отбойник и зацепил 2 авто“ - говорится в сообщении.

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Теги: Porsche, ДТП, Киев
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Комментариев (2)
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SEMPENTY    22.11.2019, 10:58
Оценка:  +3
SEMPENTY
Ну ничего,отлежится и купит новый порш...
Кайдаш    22.11.2019, 10:42
Оценка:  +3
Кайдаш
Это не тот, что вчера под 300 км/ч гонял?
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